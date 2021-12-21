Депутат-единоросс сохранил деревья, но лишился свободы
В отношении народного избранника муниципального образования Гусь-Хрустальный район Владимирской области возбуждено уголовное дело. Представителя партии «Единая Россия» Андрея Москвина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере, с использованием своего служебного положения.
По версии следственных органов, Москвин получил контракт для своей фирмы на спиливание деревьев на территории детского сада. После отчета об объёме проделанных работ выяснилось, что данные завышены.
Согласно документам, предприятие депутата спилило деревья на площади более 500 квадратных метров, за что было выплачено более 1 миллиона 176 тысяч рублей. Фактическая же площадь составила 17 квадратных метра, а реальная стоимость этих работ составляет 33 тысячи рублей. Таким образом, более 1 млн 140 тысяч рублей оказались присвоены фирмой Москвина.
На данный момент депутат заключен под стражу, сообщили в СК по Владимирской области.
Примечательно, что мошенническая схема депутата позволила сохранить большую часть деревьев, предназначенных для спиливания.