Дело об атаке Евгения Манюрова на здание ФСБ засекретили: рассказ матери стрелка
Дело о нападении Евгения Манюрова на здание ФСБ на Лубянке засекретили. Об этом сообщила мать стрелка - Светлана Манюрова.
Ей известно, что Следственный комитет квалифицировал преступление как «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Никакой другой информации нет, потому что СК засекретил дело.
Женщину не знакомили с ходом расследования, ей не рассказывали о мотивах сына и возможных сообщниках. Год назад ее вызывал следователь, но с тех пор о расследовании ничего не известно.
Об этом пишет Telegram-канал Baza. По рассказу женщины, тело сына выдали не сразу, а по прошествии шести месяцев. Мать тут же похоронила его.
Манюров совершил нападение на здание ФСБ 19 декабря 2019 года. Он открыл стрельбу из «Сайги» по сотрудникам спецслужб и людям, по несчастному стечению обстоятельств оказавшимся рядом. Три человека погибли, среди них - сам стрелок.