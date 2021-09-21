«Черному риелтору» из Санкт-Петербурга дали пожизненный срок
Санкт-Петербургский городской суд вынес приговор в отношении Зараба Зубова, Геннадия Агеева, Виктории Годовиковой и Валентина Торочкова, причастных к преступлениям в составе банды бывшего полицейского Сергея Крохина, осужденного в 2019 году. Самое суровое наказание в виде пожизненного заключения согласно вердикту присяжных получил Забар Зубов – за убийство.
«Вердиктом присяжных заседателей Зараб Зубов, Геннадий Агеев, Виктория Годовикова и Валентина Торочкова признаны виновными и не заслуживающими снисхождения, а Виктор Зорин признан виновным, но заслуживающим снисхождения. По статье 159 УК РФ уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования», — пишет объединенная пресс-служба петербургских судов.
Ранее Забару Зубову как и Виктору Зорину вменили убийство, а Виктории Годовиковой, Валентине Торочковой и Виктору Зорину, Геннадию Агееву — мошенничество, покушение на мошенничество. Об этом стало известно в июле.
Зорин пробудет 11 лет в колонии строгого режима. Уголовное дело о мошенничестве против Годовиковой и Торочковой было закрыто по истечению сроков давности уголовного преследования.