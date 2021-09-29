Cбившая троих детей на переходе в Солнцево Валерия Башкирова останется в СИЗО
Тверской суд Москвы признал арест Валерии Башкировой, сбившей троих детей на переходе в московском районе Солнцево, законным. Она останется в СИЗО до 16 октября.
19-летняя студентка обвиняется в содеянии преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц»). Обвинительное заключение прокуратура утвердила 22 сентября.
Рассмотрение дела по существу состоится в Солнцевском районном суде.
Ранее девушке назначили домашний арест, однако прокуратура посчитала необходимым ужесточить наказание. Апелляцию адвокатов суд не удовлетворил.
По вине Башкировой в июне 2021 года произошло ДТП на улице Авиаторов. Она сбила детей девяти месяцев, трех и четырех лет. Двое старших детей умерли в больнице, у младенца обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, жизнь удалось спасти.