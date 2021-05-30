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Следствие
Британские разведчики поддержали ранее непопулярное мнение о COVID-19
30 мая, 2021 10:07
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Joni/XinHua/Globallookpress
В британской разведкой определились с вероятной версией происхождения коронавируса. Изначально мнение спецслужб было иным.
На данный момент, версия об утечке вируса из лаборатории в Ухане рассматривается как основная. В ранний период пандемии вероятность подобного считалась невысокой.
Как передает REGNUM, в разведке США, в свою очередь опасаются повторения уханьского сценария. Ранее мнение об утечке считалось непопулярным: ему не давали хода в научных изданиях и не спешили обсуждать открыто.
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