Бывший бухгалтер областного МВД украла 53 млн рублей и получила за это три года колонии
Хищение в особо крупном размере, совершенное в Шадринске, суд приравнял к банальной краже.
Сотрудница финансового отдела МВД города Шадринска в Курганской области в составе преступной группы в течение восьми лет подписывала фиктивные документы и финансовые отчеты, присваивая себе и своим подельщикам суммы, предназначенные на оплату труда сотрудникам ведомства. Среди покупок мошенника числятся квартиры и дорогие иномарки,- сообщает «Lenta.ru».
После того, как подлоги вскрылись, женщина начала активно сотрудничать со следствием, что, по-видимому, и учел курганский суд, вынеся беспрецедентно малый срок наказания – три года заключения.
Напомним, статья 158 УК РФ называет хищением в особо крупном размере сумм, начиная от 1 млн рублей. Это предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.