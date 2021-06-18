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Следствие
Бывшего замглавы ЦБ заподозрили в неладном и задержали в Москве
18 июня, 2021 17:13
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В Москве правоохранители задержали бывшего зампреда правления Центробанка (2002 - 2008), а ныне заведующего кафедрой в РАНХиГС Константина Корищенко.
В 2012 году Корищенко был руководителем АКБ «Инвестбанк», который год спустя был признан банкротом. По данным силовиков, Корищенко, занимая данный пост, мог совершить крупную растрату.
Как передает РБК, в доме задержанного прошли обыски, вскоре он будет допрошен.
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