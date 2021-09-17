Басманный суд Москвы отправил в СИЗО трёх фигурантов дела о склонении к массовым беспорядкам
Сегодня, 17 сентября, Басманный суд России заключил под стражу троих обвиняемых в призывах к массовым беспорядкам во время выборов-2021, еще одна обвиняемая отправлена под домашний арест.
Речь идет о 44-летнем Дмитрии Чебанове - следствие считает его лидером малоизвестного движения «Что делать» и, по совместительству, создателем одноименного Telegram-канала. Он призывал российских граждан выйти на улицы с протестами в эту субботу. Чебанова, а также его соратника Никиту Крещука отправили в СИЗО на два месяца. Кроме того, суд арестовал на два месяца Жанну Чернову, которая находится в отношениях с Чебановым.
Следствие просило заключить под стражу еще и 20-летнюю студентку ВШЭ Марию Платонову, однако суд отправил её под домашний арест до 14 ноября, передает «Апология протеста». Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.