Арестован организовывавший вместе с женой съемки детского порно депутат
В Омской области заключили под стражу депутата из села Покровка. Сотрудники регионального Следственного комитета подозревают его в изготовлении и распространении порнографических материалов с участием не достигших 18-ти лет подростков.
Кроме того, серьезное наказание может ждать его 23-летнюю супругу — сперва именно она и попала под подозрение. Против жены депутата уже возбуждено уголовное дело о действиях сексуального характера в отношении школьницы и воспитанницы детского дома.
По версии следствия, все события происходили в декабре 2020 года, а как уточняют областные СМИ, воспитанница детдома даже получила за съёмки вознаграждение в размере трёх тысяч рублей. В СК полагают, что супруга чиновника не только снимала происходящее на камеру, но и выкладывала материалы в Интернет. Подозреваемая объяснилась, что подобные цели не преследовала, её просто взломали, после чего данные утекли в Сеть.
Известно, что девушка является матерью двух малолетних детей, поэтому сейчас она находится под домашним арестом, передаёт «ВОмске».