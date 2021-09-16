Анонсированный на эту неделю отчет по инциденту с Ryanair откладывается
Публикация предварительного отчета по инциденту с принудительной посадкой самолета Ryanair откладывается. Об этом Беларусь уведомила Международная организация гражданской авиации (ИКАО).
Первоначально отчет планировали рассмотреть 13 сентября. Сегодня стало известно, что это произойдет в октябре. Точную дату в ИКАО не назвали, пишет «Прайм».
После предварительного документа будет подготовлен итоговый. Его анонсировали на ноябрь.
Специалисты ИКАО посетили Беларусь в конце августа для разбирательства по делу об экстренной посадке самолета рейса Афины-Вильнюс. Была составлена общая картина событий - недоставало нескольких фактов и материалов.
Напомним, 23 мая в Минске принудительно посадили самолет Ryanair с оппозиционером Романом Протасевичем на борту. После инцидента страны ЕС стали ограничивать полеты над Беларусью и закрывать небо для белорусских самолетов.