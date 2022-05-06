Александр Невзоров* получил два месяца тюремного заключения
В Басманном суде Москвы завершился судебный процесс над журналистом Александром Невзоровым (признан в РФ СМИ-иноагентом), против которого 22 марта было возбуждено уголовное дело о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ. Поводом послужили события в Мариуполе. 9 и 19 марта 2022 года Невзоров опубликовал в соцсетях сообщение об обстреле российским войсками городского роддома, подкрепив это сообщение фото- и видеосюжетами. Прокуратура посчитала эту кадры противоречащими действительности.
Суд признал Невзорова виновным и назначил ему меру наказания в виде лишения свободы сроком на два месяца, - сообщает «Интерфакс».
В настоящее время Невзоров и его супруга находятся в Израиле, так что судебное преследование начнется с момента его возвращения в Россию.