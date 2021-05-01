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Наука и медицина
Звездные войны. В России оценили заявление о войне с США в космосе
1 мая, 2021 19:52
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ESA/ Global Look Press
Российские ученые считают, что военные действия в космосе между Россией и США невозможны, так как они никому не выгодны. Такую точку зрения озвучили в Институте космической политики.
При этом ученый заметил, что США давно обошли всех по числу и качеству своих спутников.
«Им трудно получать деньги на дальнейшее развитие, а они им нужны. Поэтому этот мотив, что космос - новое поле битвы, звучит регулярно», - , заявил руководитель Института Иван Моисеев.
Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонда сообщил, что космическая угроза стала реальной в последнее время. Он опасается, что развязать конфликт могут Россия и Китай, пишет «Лента.ру».
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