Звездные войны. В России оценили заявление о войне с США в космосе

Наука и медицина

Российские ученые считают, что военные действия в космосе между Россией и США невозможны, так как они никому не выгодны. Такую точку зрения озвучили в Институте космической политики.

При этом ученый заметил, что США давно обошли всех по числу и качеству своих спутников.

«Им трудно получать деньги на дальнейшее развитие, а они им нужны. Поэтому этот мотив, что космос - новое поле битвы, звучит регулярно», - , заявил руководитель Института Иван Моисеев.

Ранее командующий Космическими силами США генерал-майор Джон Реймонда сообщил, что космическая угроза стала реальной в последнее время. Он опасается, что развязать конфликт могут Россия и Китай, пишет «Лента.ру».