Зудный день: какие кожные симптомы указывают на «омикрон»?
«Омикрон»-штамм может вызывать кожные высыпания от незаметных пятен до больших по всему телу. Данный симптом наблюдается примерно у 5% заболевших, объяснила замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
По ее мнению, сыпь не является проявлением аллергии, а зависит от активности вируса: если состояние тяжёлое, сыпь будет сильнее. При этом терапия лекарственными препаратами должна быть активнее.
Специалист добавила, что у пациентов может наблюдаться хейлит, который характеризуется воспалением губ с сухостью, появлением трещин и корочек. Кроме того, пальцы рук или ног могут краснеть, отекать и покрываться пузырьками, пишут «Известия».