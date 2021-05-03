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Наука и медицина

«Житница демократии» не сможет выработать коллективный иммунитет к COVID-19

Антон Мельников
3 мая, 2021 19:50
3 мин
Антон Мельников
3 мая, 2021 19:50
3 мин
Komsomolskaya Pravda/ Global Look press
Komsomolskaya Pravda/ Global Look press

Соединенные Штаты вряд ли смогут сформировать среди граждан коллективный иммунитет к коронавирусу. Это объясняется большим числом вариантов вируса, а также высокой долей американцев, которые не хотят проходить вакцинацию. Об этом со ссылкой на экспертное мнение рассказала американская газета The New York Times.

Не менее 30% населения в США, по подсчетам издания, не видят необходимости прививаться от коронавируса. При этом, для выработки коллективного иммунитета к «британскому» штамму COVID-19, необходимо, чтобы антитела были как минимум у 80% американцев.

В тоже время газета признает, что приведенные расчёты являются относительными. Это объясняется тем, что Штаты не изолированы от других государств и для победы над коронавирусом требуется высокий иммунитет у большинства жителей планеты.

Также играет роль неравномерность уровня иммунитета у жителей по стране. В одной части США может оказаться большое людей с антителами благодаря вакцинации. При этом в другой части люди могут массово отказываться от прививок и будут иметь малое число антител. Средний же показатель уровня иммунитета в таких условиях может оказать довольно высоким, хотя и не будет показывать реального положения дел.

The New York Times приводит слова главы американского Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи. По его словам, специалисты уже отказались от термина «коллективный иммунитет», поскольку он только «запутал людей» и жители стали думать, что победить пандемию не получится, если не будет достигнут «мистический показатель» по доле вакцинированных.

«Поэтому мы отказались от использования этого термина в классическом смысле и просто говорим: если вакцинировать достаточно людей, мы победим инфекцию«, - сообщил Фаучи.

Газета не исключает, что COVID-19 в итоге станет сезонным заболеванием и задача заключается в том, чтобы разработать эффективные меры лечения инфекции и не допускать большого числа жертв при вспышках заболевания, передаёт «ТАСС».

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США
Коронавирус
Коллективный иммунитет
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