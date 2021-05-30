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Наука и медицина
Жена вирусолога из Уханя умерла от коронавируса еще до пандемии
30 мая, 2021 18:41
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
В Китае супруга одного из вирусологов из города Ухань скончалась от коронавируса в декабре 2019 года, сообщает Daili Caller. При этом издание ссылается на бывшего сотрудника Госдепартамента США Дэвида Ашера.
По словам Ашера, власти страны якобы скрывали этот случай месяц и именно это вызвало вспышку эпидемии.
«Это было первым признаком того, что вирус может распространяться среди людей», - сказал он.
Экс-чиновник добавил, что о смерти женщины ему рассказал человек, который на тот момент был сотрудником лаборатории, пишет РИА «Новости».
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