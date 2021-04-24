Жаждущих побороться с коронавирусом назально разочаровали в Китае

Наука и медицина

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая для назального применения, не будет доступна еще минимум два года. Испытания, при этом, продолжаются.

В тестировании аэрозоля Гонконгским университетом приняли участие десять человек. Предполагается, что для вакцинации данным типом вакцины будет достаточно одной дозы.

Ученые возлагают надежду на то, что наиболее сильными побочными эффектами препарата будут легкая головная боль и кратковременная заложенность носа.

Как сообщают «Известия», аналогичные виды вакцины разрабатываются также на территории Турции.