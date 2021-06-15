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Наука и медицина
Жар после прививки от COVID-19: норма ли?
15 июня, 2021 11:43
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фото: pixabay
Повышение температуры и головная боль после прохождения вакцинации от COVID-19 являются нормальной реакцией, передали в пресс-службе Роспотребнадзора.
«Не у всех может быть такая реакция, но, если она есть — это нормально», – говорится в сообщении.
В случае гриппоподобного синдрома специалисты рекомендуют принять парацетамол или ибупрофен, так как они имеют жаропонижающий, противовоспалительный и обезболивающий эффекты.
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