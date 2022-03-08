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Наука и медицина
Здоровье почек может ухудшиться из-за двух напитков
8 марта, 2022 11:55
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фото: pixabay
Исследователи группы CIBEROBN под руководством Хорди Саласом и Андресом Диасом (Университет Ровира и Вирхилий) нашли взаимосвязь между ухудшением состояния почек и двух напитков. Речь идёт о кофе и чае с большим содержанием кофеина.
Эксперимент был проведён среди 5851 добровольца пожилого возраста. Учёные измеряли скорость клубочковой фильтрации, которая является маркером здоровья почек.
В результате опытов было выявлено, что клубочковая фильтрация ухудшается у тех, кто пьёт от двух чашек кофе в день (50 мл кофеина на чашку). Это на 19% повышает вероятность потери функций почек, сообщает портал Mundo deportivo.
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