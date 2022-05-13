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Наука и медицина
Здоровье глаз: о чем сигнализируют бляшки вокруг глаз?
13 мая, 2022 11:29
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фото: pixabay
Возникновение желтых бляшек снизу и сверху глаза – ксантелазма – может говорить о проблемах со здоровьем. Речь идет о повышенном уровне холестерина, считает член Национальной ассоциации диетологов Анна Белоусова.
Как отметила врач, данный признак характерен для людей после 40 лет. В случае обнаружения бляшек под глазами или на вернем веке рекомендуется сдать анализ на холестерин в крови, а не пытаться убрать их в косметическом салоне.
Специалист добавила, что тест на уровень холестерина следует сдавать всем один раз в год, передает радио Sputnik.
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