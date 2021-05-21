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Наука и медицина
Заявлено о новом прорыве российских вакцин от коронавируса
21 мая, 2021 03:05
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех разновидностей COVID-19.
«Российские вакцины защищают от всех штаммов», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящее время вакцинация от COVID-19 осуществляется во всех российских регионах, передает РИА «Новости».
Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изменении ключевой характеристики вакцины «Спутник V». Речь идет о сроке годности.
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