Заявлено о новом прорыве российских вакцин от коронавируса

Наука и медицина

Вакцины от коронавируса российского производства защищают от всех разновидностей COVID-19.

«Российские вакцины защищают от всех штаммов», - заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В настоящее время вакцинация от COVID-19 осуществляется во всех российских регионах, передает РИА «Новости».

Ранее директор научного центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил об изменении ключевой характеристики вакцины «Спутник V». Речь идет о сроке годности.