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Наука и медицина
Защитить организм от паразитов можно благодаря пряности
7 марта, 2022 13:38
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фото: pixabay
Уменьшить разрастание паразитов, обитающих в человеческом организме, поможет одна пряность – гвоздика, считает нутрициолог Юлия Шарова.
По ее словам, сушеную гвоздику (3-4 шт.) нужно жевать натощак. Это увеличит борьбу организма с цистами (временная форма существования микроорганизмов), снизит кислотность и освежит дыхание.
Специалист добавила, что употребление гвоздики поможет детям избавиться от накопления слизи, вызванной молочными продуктами и являющейся благоприятной средой для бактерий. Для этого нужно сделать смесь: в молочный продукт добавить измельчённую до порошка гвоздику, пишут РИА Новости.
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