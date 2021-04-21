Заразившегося коронавирусом экс-губернатора Сергея Фургала вылечили в СИЗО «Матросская тишина»

Наука и медицина

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил адвокат заключенного Михаил Карапетян.

Фургал заболел коронавирусом 2 недели назад. Он был изолирован и проходил лечение в больнице при СИЗО «Матросская тишина». Сейчас тест на CJVID-19 показал отрицательный результат.

По словам Карапетяна, еще две недели его подзащитный пробудет на карантине, пишет ТАСС.