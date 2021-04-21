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Наука и медицина
Заразившегося коронавирусом экс-губернатора Сергея Фургала вылечили в СИЗО «Матросская тишина»
21 апреля, 2021 08:51
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sledcom.ru/youtube.com/Global Look press
Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, который заразился в СИЗО «Лефортово» коронавирусом, получил отрицательный тест на COVID-19. Об этом сообщил адвокат заключенного Михаил Карапетян.
Фургал заболел коронавирусом 2 недели назад. Он был изолирован и проходил лечение в больнице при СИЗО «Матросская тишина». Сейчас тест на CJVID-19 показал отрицательный результат.
По словам Карапетяна, еще две недели его подзащитный пробудет на карантине, пишет ТАСС.
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