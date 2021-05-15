Запуск американской ракеты Electron окончился неудачей

Наука и медицина

Ракета Electron не смогла вывести на орбиту два спутника американской компании BlackSky, нештатная ситуация произошла после запуска двигателей второй ступени. Об этом сообщилразработчик носителя компания Rocket Lab.

«В ходе сегодняшнего запуска возникла проблема, приведшая к провалу миссии... Проблема возникла вскоре после запуска второй ступени» - рассказали в компании.

Мини-спутники должны были войти в состав орбитальной группировки, которые позволяют получать оптические изображения с разрешением в 90 см с высоты 420 км.

Запуск легкой двухступенчатой ракеты с разгонным блоком Kick Stage был проведен со стартовой площадки компании Rocket Lab, передает «Интерфакс».