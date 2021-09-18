Заммэра Владимир Ефимов: Москвичи продолжают присоединяться к программе «Объект образования за рубль»
К проекту «Объект образования за рубль» присоединился новый участник: частный инвестор арендовал у города помещение, предназначенное для образовательного учреждения, отремонтировал его и открыл в нём детский сад, что позволило ему снизить арендную ставку, рассказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Согласно условиям программы, инвестор должен был не только привести в порядок арендуемое здание в столичном районе Чертаново Северное, но также получить лицензию на осуществление образовательной деятельности и выполнить ещё целый ряд требований программы. В результате он смог снизить ежегодную арендную ставку с восьми с половиной миллионов рублей до суммы, не превышающей одну тысячу рублей.
«Сейчас льготную ставку оформил инвестор, открывший в районе Северное Чертаново частный детский сад. В 2020 году он арендовал по итогам „рублёвого“ аукциона нежилые помещения здания в Сумском проезде, предназначенные для размещения дошкольной образовательной организации», — сообщил вице-мэр Владимир Ефимов.
Указанная программа действует в Москве уже около восьми лет — её запустили в 2013 году. Все помещения, участвующие в проекте, сначала выставляются на специальный аукцион, с победителем которого заключают соответсвующее соглашение, подразумевающее ряд неукоснительных требований.
За время действия программы Москва заключила с инвесторами 29 таких арендных соглашений, 20 из которых уже выполнены, а значит, арендаторы пользуются льготной арендной ставкой и экономят на этом суммарно около двухсот миллионов рублей в год.