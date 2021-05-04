Заложенность носа названа признаком опасной болезни с возможным летальным исходом

Наука и медицина

Врач-отоларинголог, профессор МГМУ имени Сеченова Юрий Ульянов предупредил, что невнимание к постоянной заложенности носа может привести к смертельной опасности. Речь идет о воспалении, которое может переместиться в мозг. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на «Вечернюю Москву».

Как объяснил врач, пазухи носа необходимы для увлажнения, очищения и согревания вдыхаемого воздуха, а при заложенности важнейшие для организма функции не выполняются, что приводит к синуситу.

«Синусит опасен тем, что при воспалении пазухи закрываются, а сам воспалительный процесс может «прорваться» в глаза, раздражая ткани и вызывая головную боль. Если вовремя это не остановить, воспаление может прорваться в мозги, и тогда надо спасать человека. Если же оно прорвется в глаза, то тогда и их надо спасать», – пояснил Ульянов.

Специалист также добавил, что острая и длительная головная боль свидетельствует о наличии воспаления носовых пазух. В случае наблюдения данных симптомов следует обратиться к врачу.