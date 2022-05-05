Закрывается представительство ВОЗ в России
Прекращение работы офиса Европейского регионального бюро в Москве поставит крест на признании Европой вакцины Спутник V.
Штатные представители Всемирной организации здравоохранения намерены покинуть территорию Российской Федерации после 10 мая. Ожидается, что именно такое решение будет принято на очередном заседании этого специализированного учреждения ООН. Как сообщает «Москва24» со ссылкой на Reuters, руководство ВОЗ оставляет за Россией право принимать участие в работе организации и в совете ВОЗ, тем не менее, работа Всемирной организации здравоохранения в Росси заканчивается.
В частности, это означает отказ от планируемой на 2022 год инспекции по российским фармацевтическим предприятиям, выпускающим вакцину от коронавируса Спутник V.
В конце 2021 года представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявляла о готовности экспертов признать российскую вакцину сразу же после инспекционного изучения последней технической документации на Спутник V. Однако начавшаяся военная спецоперация России на Украине приостановила работу ВОЗ в этом направлении.