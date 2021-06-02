Заглушение головной боли обезболивающими назвали ошибкой. Возможны летальные исходы
Привычка пить обезболивающие лекарства без выяснения причины для облегчения головной боли может нести серьезную угрозу для здоровья вплоть до летального исхода, сообщил остеопат и невролог Александр Евдокимов «Пятому каналу».
По словам врача, головная боль может быть признаком предынсультного состояния или гипертонического криза.
Особенно следует обратить внимание на головную боль, если после приема анальгетиков она постоянно возвращается. Это означает, что лекарства ослабляют симптом, но опасное заболевание никуда не девается и со временем прогрессирует.
«Обычные обезболивающие не справятся с болезнью и могут только приглушать один из симптомов, а заболевание тем временем будет развиваться дальше. Так просто будет упущено время, которое можно было бы потратить на лечение», – отмечает врач.