Загар без вреда для здоровья: косметолог назвала противопоказания
Косметолог, бьюти-нутрициолог Анна Кугук рассказала о случаях, когда загар может обернуться проблемами с внешностью, пишут РИА Новости.
Прежде всего стоит сократить нахождение на солнце после косметических процедур. Пилинги, уменьшающие слой эпидермиса, способны провоцировать пигментацию, поэтому воздержаться от загара нужно на 2 недели.
Противопоказания имеют и косметические средства, в составе которых находятся кислоты. Их рекомендуется использовать в осенне-зимний период или ночью, отметила косметолог.
Кроме того, при хронических заболеваниях кожи следует с осторожностью прибывать на солнце.
«Еще одно противопоказание – это розацеа: аутоиммунное заболевание, которое выражается как покраснение кожных покровов», – объяснила Анна Кугук.
Специалист добавила, что оптимальное время для загара с утра до 10 часов и вечером после 17 часов, а для защиты кожи нужно наносить защитный SPF-крем.