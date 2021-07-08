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Наука и медицина
Заболевшим COVID аллергикам посоветовали не останавливать базисную терапию
8 июля, 2021 10:25
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фото: pixabay
Аллергики, заболевшие коронавирусной инфекцией, не должны прекращать принципы базисной терапии основного заболевания, а в некоторых случаях – удвоить главный метод лечения. Об этом рассказал РИА Новости заслуженный работник здравоохранения РФ, доктор медицинских наук, профессор Юрий Мизерницкий.
Мизерницкий добавил, что аллергикам противопоказано вакцинироваться в период обострения хронических заболеваний и нужно дождаться ремиссии. Кроме того, перед прививкой и после стоит усилить терапию или принимать профилактические противоаллергические препараты.
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