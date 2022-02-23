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Наука и медицина
Заболевания кишечника увеличивают длительность постковидного синдрома
23 февраля, 2022 12:01
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фото: pixabay
Гастроэнтерологи из больницы при Университете Конпенгагена выявили взаимосвязь между заболеваниями кишечника и большой продолжительностью постковидных симптомов.
Речь идёт о таких воспалительных процессах кишечника, как болезнь Крона и язвенный колит. У людей, болеющих коронавирусом и имеющих заболевания кишечника, постковид сохранялся после трёх месяцев от выздоровления.
Отмечается, что болезнь Крона увеличивала вероятность постковида в три раза, а язвенный колит в полтора раза, если пациент прекращал пить иммуносупрессивные препараты, передаёт Medscape.
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