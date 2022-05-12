Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Заблокированный стресс может вывести из строя работу внутренних органов
12 мая, 2022 12:00
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Блокировка неразрешенных конфликтов, обид, неприятных воспоминаний и стресса может спровоцировать хронические заболевания, рассказала кардиолог Анна Кореневич.
Дело в том, что 10% процессов человека происходят на уровне сознания, а 90% прячутся в бессознательном. При этом тресс накапливается в подкорковой структуре, которая расположена близко к вегетативной нервной системе, отвечающей за работу тела, сердца и остальных внутренних органов.
Специалист добавила, что подсознательные обиды нужно решать методом психотерапии, а не лекарствами, пишут РИА Новости.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях
Яндекс.Новости