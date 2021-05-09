За сутки в России выявлено 8 419 новых случаев коронавируса

Наука и медицина

В России за прошедшие сутки выявлено 8 419 новых случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах. Из них 16,6% не имели клинических проявлений болезни, сообщает оперативный штаб.

Традиционно наибольшее количество случаев зарегистрировано в Москве (2 828), Санкт-Петербурге (729) и Московской области (636).

За сутки умерли 334 пациента с коронавирусом, выздоровели 7 517 человек.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил, что коллективный иммунитет к COVID-19 в России будет сформирован уже к сентябрю, передает РЕН ТВ.