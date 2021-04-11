Южная Корея с осторожностью возобновляет вакцинацию препаратом AstraZeneca

Наука и медицина

В Южной Корее продолжится кампания вакцинации против COVID-19 с использованием препарата от AstraZeneca. В ближайшее время этой вакциной в стране начнут прививать лиц старше 30 лет, заявила председатель Корейского консультативного комитета по практике иммунизации Чой Ын-хва.

Ранее в стране было принято решение о приостановлении использования вакцины AstraZeneca для граждан в возрасте до 60 лет из-за рассмотрения в Европе случаев тромбоза крови.

При этом корейские медики считают, что люди моложе 30 лет по-прежнему будут исключены из вакцинации, так как преимущества прививки не перевешивают риски для этой возрастной группы.

Тем не менее Чой считает, что для большинства людей риски COVID-19 намного выше, чем редкая возможность побочных эффектов от вакцин, пишет РИА «Новости».