Египет запустит в начале лета производство китайской вакцины Sinovac

Наука и медицина

Египет запускает в июне линию производства вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Biotech. Об этом сообщила министр здравоохранения и народонаселения страны Хала Заид.

«18 мая поступит первая партия сырья для производства. Первые два миллиона доз будут произведены уже в конце июня, они пройдут тестирование в Египетском управлении по лекарственным средствам, после чего в конце июля будет запущено массовое производство этой вакцины», заявила министр.

По словам Заид, страна стремится стать региональным хабом в производстве вакцин и экспортировать их в страны Африки.

Глава ведомства указала, что эпидемиологическая ситуация в Египте «стабильная». За минувшие сутки выявлено 1 132 новых случаев заражения, 66 человек умерли.

Ранее официальный представитель Минздрава заявил, что Китай согласился поставить в Египет 20 млн доз вакцины от коронавируса, пишет ТАСС.