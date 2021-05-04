Яркий свет от светодиодных экранов приводит к разрушению «гормона сна»

Наука и медицина

Врач-сомнолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Максим Новиков рассказал в беседе с агентством «Прайм», что использование мобильного телефона за час-два до сна может отрицательно сказываться на работе мозга и качестве сна.

По словам врача, привычка пролистывать новости перед сном и любые стрессовые ситуации приводят к беспокойству, возбуждая нервную систему.

«Все посторонние дела – просмотр телевизора, даже чтение с листа – все должно быть вне постели. Кровать должна использоваться только для сна», – считает Новиков.

Специалист также не рекомендует в случае пробуждения посреди ночи брать телефон в руки и проверять время, так как яркий свет от светодиодных экранов вызывает разрушение «гормона сна» – мелатонина.

Что касается использования «умных» гаджетов, определяющих фазы сна, Новиков рассказал, что достоверность их показателей сомнительна.

Медик также советует исключить силовые тренировки и употребление кофе после 18:00 для сохранения спокойного и здорового сна.