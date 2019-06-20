«Яндекс» вывел на дороги Москвы беспилотные авто

Компания «Яндекс» начала масштабное тестирование беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования Москвы. Пока что на улицы города вышло пять беспилотников, к концу года на московские улицы выйдут более сотни таких машин.

В эксперименте принимают участие беспилотные автомобили четвертого уровня автономности. Это означает достаточно высокую степень автоматизации, когда система способна взять управление автомобилем на себя, и, за исключением особых обстоятельств, участие водителя не требуется.

Пока на дороги Москвы выехали первые пять машин. Еще несколько десятков таких же автомобилей ждут разрешения. Эксперимент проходит в соответствии с постановлением правительства на всей территории Москвы. Выбор конкретного маршрута зависит от задач тестирования

- отметили в компании.

Машины будут проходить тестирование на МКАД, третьем транспортном кольце, на вылетных магистралях, а также в спальных районах и в центре столицы. Позже эксперимент планируют осуществить в нескольких российских регионах - в Московской и Владимирской областях, Нижегородской, Ленинградской, Самарской, а также в Чувашии и Краснодарском крае.

Также в «Яндекс» сообщили, что совместно с Минпромторгом идёт работа над упрощением процесса сертификации беспилотных автомобилей. Чем больше машин будет выведено на улицы - тем быстрее они будут обучаться, и тем быстрее будет развиваться технология.

Источник: ТАСС