Яндекс представил систему «умный дом», которым управляет голосовой помощник Алиса. Теперь её можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Умный дом Яндекса работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, — умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.

Год назад мы представили Яндекс.Станцию, и у людей появилась возможность включать музыку и фильмы голосом, просто общаясь с Алисой. Сегодня мы предлагаем с помощью голоса управлять домом и решать множество бытовых задач. Мы верим, что за голосовыми интерфейсами будущее, и сегодня делаем к нему большой шаг

— говорит Денис Чернилевский, руководитель разработки устройств с Алисой в Яндексе.

Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с Алисой: к ней можно обращаться даже с другого конца города. Если человек забыл выключить телевизор или хочет заранее включить в квартире кондиционер, то может поручить это Алисе — например, в приложении Яндекс или Навигаторе.

Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким. Умный дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации. Например, так, чтобы в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро» она ставила бодрую музыку на Станции, гасила ночник и включала чайник.

Кроме подключения партнёрских устройств, Яндекс выпустил и собственные — умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом — например кондиционерами и телевизорами. С сегодняшнего дня умные устройства Яндекса продаются на «Беру» и в магазине Яндекса, а позже появятся в «Связном». Лампочка и розетка стоят по 1190 рублей, а пульт — 1390 рублей.

К умному дому Яндекса могут присоединиться любые производители бытовой техники и других умных устройств. Bosch, Elari, Perenio IoT, SAPFIR и Z-Wave планируют сделать это в ближайшее время. В магазинах всё, чем управляет Алиса, можно узнать по маркировке «Работает с Алисой».

Источник: блог Яндекса