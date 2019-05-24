Управлять техникой можно голосом либо через смартфон
Яндекс представил систему «умный дом», которым управляет голосовой помощник Алиса. Теперь её можно попросить зажечь свет, убавить температуру на кондиционере или сделать погромче телевизор. Умный дом Яндекса работает с десятками устройств, созданных Philips, Redmond, Rubetek, Samsung и Xiaomi, — умными лампочками, розетками и домашними электроприборами.
Год назад мы представили Яндекс.Станцию, и у людей появилась возможность включать музыку и фильмы голосом, просто общаясь с Алисой. Сегодня мы предлагаем с помощью голоса управлять домом и решать множество бытовых задач. Мы верим, что за голосовыми интерфейсами будущее, и сегодня делаем к нему большой шаг
— говорит Денис Чернилевский, руководитель разработки устройств с Алисой в Яндексе.
Для управления умным домом понадобится устройство или приложение с Алисой: к ней можно обращаться даже с другого конца города. Если человек забыл выключить телевизор или хочет заранее включить в квартире кондиционер, то может поручить это Алисе — например, в приложении Яндекс или Навигаторе.
Давать команды можно как одному устройству, так и сразу нескольким. Умный дом позволяет настроить любой сценарий: выбрать нужные приборы и действия и придумать фразу для активации. Например, так, чтобы в ответ на приветствие «Алиса, доброе утро» она ставила бодрую музыку на Станции, гасила ночник и включала чайник.
Кроме подключения партнёрских устройств, Яндекс выпустил и собственные — умную лампочку, розетку и пульт. Лампочка меняет яркость и цвет освещения, с помощью розетки можно дистанционно включать и выключать подсоединённые к ней приборы, а пульт управляет техникой с инфракрасным портом — например кондиционерами и телевизорами. С сегодняшнего дня умные устройства Яндекса продаются на «Беру» и в магазине Яндекса, а позже появятся в «Связном». Лампочка и розетка стоят по 1190 рублей, а пульт — 1390 рублей.
К умному дому Яндекса могут присоединиться любые производители бытовой техники и других умных устройств. Bosch, Elari, Perenio IoT, SAPFIR и Z-Wave планируют сделать это в ближайшее время. В магазинах всё, чем управляет Алиса, можно узнать по маркировке «Работает с Алисой».
Источник: блог Яндекса
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