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Наука и медицина
«Я в госпитале». Владимира Кузьмина госпитализировали с коронавирусом
13 июня, 2021 19:49
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Valery Lukyanov/Global Look Press
Российский музыкант Владимир Кузьмин сообщил о своей госпитализации в больницу после вакцинации от коронавируса. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
«Врачи говорят, что благодаря вакцине, сделанной мной в три захода, болезнь должна протекать спокойно», - сообщил он.
Кузьмин добавил, что чувствует себя хорошо. И, самое глвное - с ним его гитара.
Владимир Кузьмин - музыкант, народный артист России, создатель группы «Карнавал» и лидер группы «Динамик», пишет «Московский комсомолец».
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