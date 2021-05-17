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Взаимосвязь инсульта и долгой рабочей недели определил иммунолог

Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 19:55
1 мин
Елизавета Ивлева
17 мая, 2021 19:55
1 мин
фото: pixabay
фото: pixabay

Люди, занимающиеся нефизическим и сидячим видом деятельности, наиболее подвержены инфарктам и инсультам при продолжительной работе. Об этом рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, пишет Lenta.ru.

По мнению врача, образовавшиеся молекулы стресса не могут сгореть при низкой физической активности человека. Они начинают копиться, в результате чего «жуткая энергия» негативно воздействует на организм.

Кроме того, стресс приводит к выбросу глюкозы и адреналина в кровь. На второй фазе стресса из-за длинной рабочей недели происходит истощение человеческих ресурсов. Соответственно, это провоцирует ухудшение работы всего организма, снижение иммунитета, а в некоторых случаях и рак, отмечает Жемчугов.

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