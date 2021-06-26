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Наука и медицина
Вспышка COVID-19: в Сиднее власти ввели локдаун из-за коронавируса
26 июня, 2021 09:51
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Vadim Nekrasov/Global Look Press
В Сиднее, в одном из самых крупных городов Австралии, решением властей австралийского штата Новый Южный Уэльс введен двухнедельный локдаун. Помимо этого города карантин коснется прилегающих территорий.
Из-за ограничений жители города могут покидать свои дома только для похода в магазин за продуктами, визита к врачу, занятия спортом на открытом воздухе.
В городе работают все магазины, аптеки, банки и заправки. Не закрыты рестораны, которые работают на вынос.
Ограничения введены на всей территории региона. Они менее жесткие, но власти рассчитывают на их эффективность, пишет ТАСС.
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