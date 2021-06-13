Вслед за Москвой. Власти Петербурга анонсировали новые ковидные ограничения
Власти Санкт-Петербурга планируют ввести новые ограничения из-за коронавируса, заявил губернатор Северной столицы Александр Беглов.
Он призвал жителей города соблюдать меры предосторожности и напомнил об эпидемии коронавируса.
«В этих условиях все, кто отказывается от использования средств индивидуальной защиты и соблюдения социальной дистанции, ставит под угрозу собственное здоровье, а также здоровье окружающих и репутацию Санкт-Петербурга», - сказал он.
При этом глава Роспотребназора по Петербургу Наталия Башкетова заметила, что во время массовых просмотров матчей Евро-2020 в городе были замечены многочисленные случаи нарушения правил эпидемической безопасности.
Глава области дал распоряжение усилить дезинфекцию общественного транспорта и мест массового скопления людей и обратился к любителям футбола соблюдать все меры и санитарные правила, пишет «Спорт-экспресс».
Днем ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о новых ограничениях в городе и продлил нерабочие дни до 19 июня.