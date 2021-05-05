Всемирный день гигиены рук: Роспотребнадзор дал рекомендации

Наука и медицина

Во Всемирный день гигиены рук, который празднуется 5 мая под девизом «Секунды спасают жизни – вымойте руки!», Роспотребнадзор вновь подчеркнул важность мытья рук. Во время пандемии правильное и частое соблюдение данной гигиенической процедуры вдвое снижало вероятность заражения кишечными инфекциями, утверждают гигиенисты.

В памятке Роспотребнадзора отмечается, что мыть руки с использованием мыла следует на протяжении 40-60 секунд, а в случае отсутствия источника воды и мыла необходимо воспользоваться кожными антисептиками или специальными очищающими салфетками.

Для защиты себя и окружающих от множества заболеваний особенно важно тщательно мыть руки после посещения туалета и перед едой, уточняют в ведомстве.

«Мыльная гигиена позволяет снизить уровень кишечных заболеваний более чем на 40%, а респираторных инфекций - почти на 25%, может спасти до 50% погибающих от пневмонии, паразитарных, кишечных и других инфекций».