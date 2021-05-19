Вред минеральной воды: все зависит от количества

Наука и медицина

Частое потребление минеральной воды может вызвать нарушение водно-солевого обмена в организме человека, рассказала микробиолог и преподаватель биохимии Валентина Скороход, передает РИА Новости.

Дело в том, что в составе содержатся растворенные соли. Если ежедневно пить минералку в больших количествах, произойдет перенасыщение, ведущее к нарушению водно-солевого обмена. Сначала это отражается в виде отеков тела, а позже – камни или песок в почках.

Рекомендованное количество минеральной воды – 200 миллилитров, считает специалист. Такой объем обогатит организм магнием, которого чаще всего не хватает человеку.