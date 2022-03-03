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Наука и медицина
Врачи предупредили о вреде ватных палочек при чистке ушей
3 марта, 2022 13:06
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фото: pixabay
Убирать ушную серу ватными палочками может быть вредно для здоровья, так как существует риск повреждения барабанной перепонки и открытия прохода для различных инфекций, рассказали научные сотрудники института имени Л.И. Свержевского.
Ушные пробки возникают из-за проталкивания серы в костную часть при чистке слухового прохода ушной палочкой, отметил врач Георгий Шадрин.
Медик Ольга Федорова добавила, что по неосторожности чистка ушей ватной палочкой может привести к разрыву барабанной перепонки. В тяжёлых случаях человеку будет необходима операция, передают РИА Новости.
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