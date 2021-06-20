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Наука и медицина
Врачи из России раскрыли симптомы поражающей легкие болезни
20 июня, 2021 10:54
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
Новую болезнь EVALI, развивающуюся при курении вейпов, описали врачи Морозовской детской больницы. Она вызывает повреждение легких.
Накануне специалистам удалось спасти 17-летнего подростка, госпитализированного со следующими симптомами: одышка, кашель, температура, резкая потеря веса. Больному был поставлен диагноз бронхиолит (воспаление бронхиол).
На данный момент, пациент уже может дышать самостоятельно и продолжает лечение амбулаторно. По словам врачей, нестандартные парительные смеси могут иссушать легочную ткань, вследствие чего усиливается проникновение различных инфекций.
По данным Lenta.ru, другими симптомами EVALI также могут быть: кашель, рвота, диарея.
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