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Наука и медицина
Врач-диетолог опроверг популярные мифы о молоке
7 июля, 2021 12:26
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фото: pixabay
Врач-диетолог Александр Андреев оспорил бытующие мнения, касающиеся молока, пишут РИА Новости.
Прежде всего, медик пояснил, что восполнить суточную норму кальция не удастся только одним стаканом молока, так как имеет 34% кальция и 14% белка от суточной нормы.
Также пастеризованное молоко невредно, считает диетолог. Если корову кормили качественным кормом, то молоко тоже будет хорошим. Но все же хранить пастеризованное молоко не стоит больше недели.
Андреев добавил, что при желании вместо коровьего молока можно пить растительное (миндальное, кокосовое, соевое), но стоит учитывать, что в нем нет тех аминокислот, как в молоке животного происхождения.
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Как вы считаете, можно ли без молока восполнять необходимые для организма вещества?
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