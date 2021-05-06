Врач усомнился в победе вакцины Moderna

Наука и медицина

Врач-иммунолог и специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов оспорил мнение Всемирного конгресса вакцин о признании вакцины Moderna лучшей. Об этом сообщается в интервью радио Sputnik.

Речь идет о том, что специалист допускает возможность генетических перестроек в организме и отдаленных последствий после использования Moderna.

«Наша вакцина «Спутник V» лучше, чем Moderna, она безопаснее. Этот конкурс – как женский конкурс красоты. Все эти конкурсы смешны», – считает Жемчугов.

Согласно его мнению, российская разработка «Спутник V» эффективнее американского препарата по составу, конструкции, действию и по результатам защиты от COVID-19.