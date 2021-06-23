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Наука и медицина
Врач развеяла популярный миф о чае для похудения
23 июня, 2021 12:11
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фото: pixabay
Диетолог Светлана Фус предупредила, что мочегонные чаи для похудения не воздействуют на жировые отложения, а лишь выводят воду из организма.
По ее мнению, применение чаев для похудения может быть опасным. Дело в том, что не каждый человек в течение дня добирает необходимую норму жидкости для метаболизма. Чай для похудения будет оказывать дополнительный мочегонный эффект, отметила диетолог.
«Один из негативных эффектов диуретиков — нарушение баланса важных для жизни микроэлементов — калия, натрия, кальция, магния», — приводят слова специалиста РИА Новости.
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