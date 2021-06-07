Новости – Наука и медицина
Наука и медицина
Врач развеяла миф о лечении алкоголем
7 июня, 2021 12:04
1 мин
1 мин
фото: pixabay
Миф о том, что крепкий алкоголь может оказать дезинфицирующее лечебное действие при пищевом отравлении, развеяла кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян, сообщают РИА Новости.
Как отмечает гастроэнтеролог, симптомы, типичные для отравления, могут быть похожи на обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта. Вследствие этого употребление спиртного может ухудшить состояние — привести к повышенному раздражению желудка.
Арзуманян посоветовала при отравлении использовать сорбенты, например, «Энтеросгель» или «Смекту».
поддержать проект
Подпишитесь на нашу e-mail рассылку