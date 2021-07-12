Врач перечислила способы предотвращения потливости летом
Потоотделение, защищающее организм от перегревания, становится обильнее в жаркое время года, рассказала врач-дерматовенеролог Юлия Нагайцева и перечислила способы борьбы с этим, пишут РИА Новости.
По словам специалиста, важно соблюдать гигиенические процедуры утром и вечером. При этом для уничтожения обитающих на поверхности кожи бактерий следует обрабатывать мылом или гелем для душа области подмышек.
Усилить эффект поможет антиперспирант после душа вечером и дезодорант с утра. Дело в том, что антиперспирант поможет заблокировать активную работы потовых желез и снизить потоотделение, а дезодорант будет маскировать запах.
Также врач посоветовала носить обувь из натуральной кожи и носки из натуральных тканей или применять средства, имеющие в составе хлорид алюминия, который уменьшает потоотделение.